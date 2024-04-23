Житлові будинки пошкоджені внаслідок атаки дронів в Одесі, є поранені (фото, відео)

У ніч проти вівторка, 23 квітня, ворог знов атакував Україну «шахедами» та балістикою.

За інформацією командувача Повітряними Силами ЗСУ Миколи Олещука, дві ракети «Іскандер-М» росіяни запустили з території Бєлгородської області (рф), а 16 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» — з мису Чауда (Крим) і Курської області (рф).

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«Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 „шахедів“ у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях», — зазначив він.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що ворожі дрони були запущені з території Курської області (рф), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

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Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. В столиці, за попередніми даними, не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Основна маса ударних БПЛА атакувала південні регіони. За даними Сил оборони півдня, під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону. В зазначеній операційній зоні вдалось збити 11 баражуючих снарядів: 7 — на Одещині, 4 — на Миколаївщині.

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Однак в Одесі через падіння збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури. Постраждало 9 людей, з яких 4 — діти.

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Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що в житлових будинках пошкоджено щонайменше 14 квартир. На місці працювали ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби. За уточненими даними, було врятовано 34 містян.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

Фото зі сторінки Олега Кіпера

Фото зі сторінки Геннадія Труханова

Керівник обласної ОВА Олег Кіпер уточнив, що двом постраждалим дітям 12 та 9 років, а ще двом малюкам немає й року. «Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості в лікарні», — повідомив він.

Фото зі сторінки Геннадія Труханова

Фото зі сторінки Геннадія Труханова

А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що напередодні увечорі окупанти вдарили ракетами по Харківському району. На птахофабриці почалася пожежа, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 22 квітня ворог завдав удару по Харкову ракетою Х-59, поціливши у телевежу. Її верхівка впала, в регіоні спостерігалися проблеми із сигналом цифрового телебачення.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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