Ворог атакував Україну з повітря: відбиття атаки «шахедів» відбувалося у шести областях

В ніч на вівторок, 16 квітня, російські окупанти вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по Україні.

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Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Спочатку ударні безпілотники фіксували на півдні країни, але згодом повітряна тривога розширилася у на інші області.

Крім того, близько третьої години ночі стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди ворог направив групу дронів-камікадзе. Також повідомлялося, що вибухи могли бути пов'язані з роботою ППО у регіоні.

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В цілом протягом ночі Сили оборони України знищили усі ударні безпілотники типу «Шахед», які російські окупанти застосували для атаки по території країни.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

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Генерал-лейтенант уточнив, що цієї ночі противник для атаки застосував 9 дронів-камікадзе, які запускав із мису Чауда в окупованому Криму.

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Бойова робота із відбиття атаки тривала на території шести областей.

«Усі дев'ять „Шахедів“ знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей», — зазначив Олещук.

Своєю чергою, в Силах оборони півдня України розповіли, що напружена бойова робота сил ППО тривала близько 3 годин. В їхній операційній зоні вдалось результативно відпрацювати по 4 «Шахедах»:

2 — збито в Херсонській області;

1 — в Миколаївській області;

1 — у Дніпропетровській області.

«Решту баражуючих снарядів наздогнали і ліквідували наші колеги. Влучань не допущено», — зазначили в ОК «Південь».

А поки країна-агресор атакує іранськими дронами Україну, українські БПЛА зі штучним інтелектом підривають російську економіку, завдаючи болючих ударів по важливих об'єктах на території рф.

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