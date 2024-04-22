У Харкові росіяни завдали удару по телевежі (відео)

Окупанти, які останнім часом посилили удари по Харківщині КАБами, вдень у понеділок, 22 квітня, завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури в обласному центрі.

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За інформацією очільника обласної ОВА Олега Синєгубова, на щастя, обійшлося без загиблих — люди під час тривоги перебували в укритті.

«На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення. Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації», — додав він.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки радять слухати новини на «Українському радіо».

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FM-частоти Українського радіо у Харківській області:

Краснокутськ — 91,5 FM;

Красноград — 107,6 FM;

Первомайський — 102,6 FM;

Харків — 106,1 FM.

Також радіо можна слухати в мобільному застосунку suspilne. radio, на сайті ukr. radio та в мобільному додатку «Дія».

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Тим часом у мережі вже з'явилося відео, як руйнується харківська телевежа.

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У Харківській обласній прокуратурі повідомляють, що, за попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59. Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Нагадаємо, що ворог активно бив по телевізійній інфраструктурі ще на початку широкомасштабного вторгнення — прилітало й в район столичної телевежі, й по рівненській, коли загинуло 19 людей, й по вінницькій телевежі. А потім намагався розганяти фейкову інформацію щодо своїх «перемог».

Фото — скріншот

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