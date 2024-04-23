«Це буде чесно»: Кулеба пояснив «бойкот», оголошений українцям консульствами

Після того, як Міністерство закордонних справ України наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку, очільник МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв, що невдовзі міністерство надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

ВІДЕО ДНЯ

«Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», — пише міністр у соцмережах.

Він зазначив, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію, та додав, що «якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює».

Тим часом на сайті держпідприємства «Документ» з'явилося повідомлення, що «через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах» підприємства.

РЕКЛАМА

«Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що згідно із новим законом щодо мобілізації, який вже був опублікований у пресі і набуде чинності з 17 травня, військовозобов'язаним надається 60-денний термін для оновлення своїх даних в ТЦК та СП.

РЕКЛАМА

Фото з сайту ДП «Документ»

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook