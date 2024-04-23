39.40 / 39.95 42.17 / 42.92
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Консульства України припиняють надання послуг українцям призовного віку, — розпорядження МЗС

9:11 23 квітня 2024
Військовий квиток

В новому законі про мобілізацію, зокрема, міститься положення щодо призупинення надання консульских послуг військовозобов'язаним, доки вони не оновлять свої дані у ТЦК та СП.

І ось, як повідомляє видання ZN.UA, Міністерство закордонних справ України наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

Читайте також: Кого вважатимуть ухилянтами та як каратимуть українців, хто не оновить дані в ТЦК у 60-денний термін

Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги: «З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України „Про правовий режим воєнного стану“, у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років».

РЕКЛАМА
Фото zn.ua

Виключення — оформлення посвідчень особи на повернення в Україну.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що закон щодо мобілізації був опублікований в пресі 17 квітня, він має набути чинності за місяць. Починаючи з 17 травня, військовозобов'язаним надається двомісячний термін для оновлення даних у ТЦК та СП.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

361

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полуниця

Полийте цим грядку в кінці квітня-травні, і полуниці наросте сила-силенна (відео)

унітаз

Унітаз постійно буде залишатись «білим дивом»: як, завдяки незвичному компоненту, підтримувати сантехніку в ідеальному стані

зодіак та квіти

Овнам — грошові надходження, Левам — романтичні стосунки, а Козорогам — позитивні емоції: що радять українцям Анжела Перл та зірки шоу-бізнесу

В центрі надання адміністративних послуг

Обслуговувати не будуть: для ухилянтів готують ще один бар'єр

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту