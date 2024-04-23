В новому законі про мобілізацію, зокрема, міститься положення щодо призупинення надання консульских послуг військовозобов'язаним, доки вони не оновлять свої дані у ТЦК та СП.

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І ось, як повідомляє видання ZN.UA, Міністерство закордонних справ України наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

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Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги: «З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України „Про правовий режим воєнного стану“, у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років».

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Фото zn.ua

Виключення — оформлення посвідчень особи на повернення в Україну.

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Нагадаємо, що закон щодо мобілізації був опублікований в пресі 17 квітня, він має набути чинності за місяць. Починаючи з 17 травня, військовозобов'язаним надається двомісячний термін для оновлення даних у ТЦК та СП.

Фото з Вікіпедії

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