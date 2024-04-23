Народний депутат Петро Порошенко подав законопроєкт, яким передбачається повернення в розпорядження місцевих депутатів частки податку на доходи фізичних осіб, що фактично означає вилучення цих коштів у Збройних Сил України. Під час війни гроші будуть витрачатися не на ЗСУ, а на ремонт стадіонів та велосипедних доріжок, повідомив експерт Валентин Гладких.

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«Сьогодні кошти від ПДФО витрачаються на потреби Сил оборони. А їх передача від ЗСУ назад місцевим депутатам жодним чином не буде сприяти вирішенню мілітарних завдань, і тим більше, жодним чином не буде сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази для українських військовослужбовців. Втім, Петро Олексійович, звісно, про це не говорить. Натомість він продовжує займатися відвертими спекуляціями і маніпуляціями, що, в принципі, й не дивно», — сказав Гладких.

На його думку, спроби Порошенка повернути кошти ПДФО на місця пов’язані з бажанням місцевих депутатів повернутися до освоєння даних коштів.

«Я схильний думати що таке затяте бажання повернути доволі значні кошти до місцевих бюджетів пов'язане з тим, що ці кошти з місцевих бюджетів місцеві депутати можуть освоїти за рахунок своїх суб'єктів господарювання, які, власне, й будуть займатися ремонтом стадіонів, велодоріжок і парків «, — наголошує Гладких.

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Експерт зазначає, що рішення про перенаправлення більшої частки ПДФО з місцевих до центрального бюджету було ухвалене Верховною Радою раніше через те, що українські військові потребували дронів, зброї та амуніції. Натомість міські й селищні ради витрачали кошти на стадіони, парки та велодоріжки.

Як повідомлялося раніше, обидва сини Порошенка призовного віку виїхали з України за кордон незадовго до війни й так і не повернулися.

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Фото: фейсбук

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