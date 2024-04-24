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Події

Ранковий ракетний удар по Одесі: є постраждалі

11:15 24 квітня 2024
Рятувальник на місці влучання

Росія вкотре атакувала з повітря Одесу — о 7:00 24 квітня по місту прилетіла ворожа ракета. Внаслідок удару постраждала 43-річна жінка.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, її оперативно госпіталізували у середньому ступені тяжкості.

Також внаслідок атаки зазнали пошкоджень близько 30 будинків — було вибито шибки, в деяких оселях навіть впали стелі.

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На місці працювали рятувальники.

Пізніше стало відомо, що ворог оголосив про завдання удару по «об'єкту військової інфраструктури», проте насправді уразив місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Ніхто з військових при цьому не постраждав.

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Нагадаємо, що в березні співробітникам СБУ вдалося виявити в Одесі спільницю ворога, яка за гроші коригувала ракетні удари по рідному місту.

Фото ДСНС Одещини

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