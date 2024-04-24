Ранковий ракетний удар по Одесі: є постраждалі
Росія вкотре атакувала з повітря Одесу — о 7:00 24 квітня по місту прилетіла ворожа ракета. Внаслідок удару постраждала 43-річна жінка.
Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, її оперативно госпіталізували у середньому ступені тяжкості.
Також внаслідок атаки зазнали пошкоджень близько 30 будинків — було вибито шибки, в деяких оселях навіть впали стелі.
На місці працювали рятувальники.
Пізніше стало відомо, що ворог оголосив про завдання удару по «об'єкту військової інфраструктури», проте насправді уразив місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Ніхто з військових при цьому не постраждав.
Нагадаємо, що в березні співробітникам СБУ вдалося виявити в Одесі спільницю ворога, яка за гроші коригувала ракетні удари по рідному місту.
Фото ДСНС Одещини507
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