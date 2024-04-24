Ранковий ракетний удар по Одесі: є постраждалі

Росія вкотре атакувала з повітря Одесу — о 7:00 24 квітня по місту прилетіла ворожа ракета. Внаслідок удару постраждала 43-річна жінка.

ВІДЕО ДНЯ

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, її оперативно госпіталізували у середньому ступені тяжкості.

Також внаслідок атаки зазнали пошкоджень близько 30 будинків — було вибито шибки, в деяких оселях навіть впали стелі.

РЕКЛАМА

На місці працювали рятувальники.

Пізніше стало відомо, що ворог оголосив про завдання удару по «об'єкту військової інфраструктури», проте насправді уразив місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Ніхто з військових при цьому не постраждав.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в березні співробітникам СБУ вдалося виявити в Одесі спільницю ворога, яка за гроші коригувала ракетні удари по рідному місту.

Фото ДСНС Одещини

РЕКЛАМА

507

Читайте нас у Facebook