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Жумаділов розв’язав руки неблагонадійним постачальникам їжі для армії: думка експерта

11:30 24 квітня 2024
Арсен Жумаділов

«Державний оператор тилу» (ДОТ) під керівництвом Арсена Жумаділова знову провалює завдання із харчування армії. Обрані ДОТом постачальники систематично не виконують свої зобов’язання. На цьому наголошує політолог, співзасновник «Агентства моделювання ситуацій» Олексій Голобуцький.

Про один з найбільш кричущих прикладів неефективної роботи держпідприємства на чолі з Жумаділовим стало відомо 23 квітня: компанія «Твій хліб», з якою ДОТ місяць тому уклав договори, не поставила 64% продуктів до однієї з військових частин 59-ї бригади. У перші два тижні дії договорів рівень постачань взагалі складав 3% від потреби, а бійців годували лише за рахунок запасів. Схожа ситуація і з ще одним постачальником — «Черкаським м’ясокомбінатом», який теж не зміг виконати зобов’язання перед військовими.

«Це не випадковість і не форс-мажор. Це системний підхід і його наслідки», — переконаний Голобуцький.

Експерт нагадав, що проблеми почалися ще взимку, коли Жумаділов взявся за «реформування» процедур постачання їжі для військових.

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«Жумаділов, який багато розповідав про прозорість та чесність, взяв — і прийняв рішення укладати прямі договори з постачальниками, без проведення торгів. Відбір постачальників для ЗСУ „у ручному режимі“ призвів до закономірних для наших реалій наслідків», — пояснив він.

Голобуцький акцентував на тому, що вимоги до постачальників за прямими договорами змінили. Для обраних ДОТом компаній передбачена єдина, дуже вигідна для них штрафна санкція — 0,1% від замовлення.

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Відсутність серйозного покарання за невиконання умов договорів розв’язала руки неблагонадійним постачальникам. Замість «яєць по 17» з’явився «хліб за 40 грн/кг» від «Черкаського м’ясокомбінату» — майже на 50% дорожче, ніж в інших компаній. Але й цей «золотий» хліб багато військових так і не побачили, проаналізував Голобуцький.

«Жумаділов стверджував, що ретельно перевіряв постачальників. Добре, тоді це можна було за сильного бажання списати на прикру помилку. Але нащо у ДОТ згодом обрали ще одну таку ж достатньо каламутну фірму — „Контракт Продрезерв 5“? Ще й надали їй ну просто казкові умови. Ціна комплекту зростає до 118 гривень, а передоплата постачальнику становить 30%. Це сотні мільйонів гривень від держави без будь-яких зобов’язань у разі зриву постачання», — зауважив експерт.

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У підсумку, наголошує він, робота Жумаділова призвела лише до втрат для держбюджету та переплат, які тільки в одній історії з заміною «Черкаського м’ясокомбінату» вже сягнули десятків мільйонів гривень.

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