Здав ворогу позиції ЗСУ на Донеччині: правоохоронці повідомили про підозру митрополиту Святогірської лаври

Служба безпеки виявила та задокументувала підривну діяльність з боку ще одного священнослужителя УПЦ (МП). Йдеться про настоятеля Святогірської лаври на Донеччині митрополита Арсенія.

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За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донецької області.

Це відбулося під час його літургії.

Тоді вікарій під відеозапис назвав вірянам адреси блокпостів українських військ.

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Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Telegram-каналу.

Тож священник намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

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За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

В своїх неодноразових інтерв’ю вікарій називав збройну агресію рф проти України «громадянським конфліктом».

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу фсб, яка «під прикриттям» УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні.

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