Закликав помолитися за окупантів: СБУ повідомила про підозру одному з очільників московської церкви

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП). Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

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За даними спецслужби, після повномасштабного вторгнення рф протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно «помолитися за здоров’я та благополуччя» російських окупантів.

Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів.

Також священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи рф.

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«Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем проживання священника було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування російської федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ рф.

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У спецслужі не називають прізвище священника, але за даними «Української правди», йдеться про заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколу Данилевича.

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На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зраднику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві до 10 років тюрми засудили колаборанта, який освячував російські танки під час боїв за Київ.

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