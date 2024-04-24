Парки Києва ідуть під воду: чи є небезпека для киян

Цього року в Україні виникли підтоплення низки територій через «високу воду». Найближчими днями зберігатиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у кількох областях.

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Зокрема, протягом останньої доби рівень води в Дніпрі у межах Києва збільшився на додаткові 8 сантиметрів. В результаті явища — затоплені деякі парки столиці, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Зазначається, що станом на 24 квітня, рівень води становить 644 см над відміткою «0» поста. Температура води становить +12 градусів. А ось рівень небезпеки гідрологічних явищ — І (жовтий).

Повідомляється, що вода дісталася до парку «Муромець». А Гідропарк взагалі пішов під воду.

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Проте наразі водопілля Києву загрози не несе, підкреслюють у КМВА. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою.

Зазначимо, що минулого року водопілля відбувалося 17 квітня. Тоді водою було затоплено багато територій. У Києві були підтоплені Гідропарк, Оболонська набережна та парк «Муромець».

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» не виключали, що наприкінці квітня — на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади, що може викликати другу хвилю водопілля.

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