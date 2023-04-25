Рівень води в Дніпрі у межах Києва знову почав зростати: чи чекати нового водопілля найближчими днями

Цього року в Україні виникли підтоплення низки територій через «високу воду». Найближчими днями зберігатиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у кількох областях.

Як повідомляють у КМВА, станом на ранок вівторка, 25 квітня, рівень води у річці Дніпро у Києві біля мосту «Метро» становить 9 294 см — за останню добу вода піднялася на 11 см.

«До критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 метра. Тим часом утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», — зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

За даними Укргідрометцентру, 25 квітня гідрологічна ситуація виглядає таким чином. Такою вона зберігатиметься і у середу, 26 квітня.

Фото Укргідрометцентру

Раніше в «Укренерго» не виключали, що наприкінці квітня — на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади, що може викликати другу хвилю водопілля. Адже ГЕС та ГАЕС окрім врегулювання ситуації з рівнями води, забезпечує балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України. Також гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів.

Фото ДСНС

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