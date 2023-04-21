На Україну чекає ще одна весняна повінь, вона може бути сильнішою за попередню: коли чекати на розгул стихії

В Україні, де через паводок дачні ділянки киян були затоплені, може бути новн водопілля. Про це повідомили в «Укргідроенерго».

«За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня — на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади — отже, може бути і друга хвиля водопілля. ГЕС та ГАЕС „Укргідроенерго“ окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконує покладені на них функції — забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України. Також гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів», — йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі також повідомили, що 21 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни рівень води утримуватиметься близьким до максимальної позначки піку весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та початковим затопленням житлових будинків в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

Також 21 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

А на ділянці Десни 21 квітня нижче с. Розльоти в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2−10 см за добу, з подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та можливо початковим затопленням окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що упродовж 21−22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля с. Макошине висотою 740−750 см над нулем поста (рівень води на 8 год. 20 квітня становив 737 см) з подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами.

21 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів:

- на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки — червоний);

- на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Можливе початкове затоплення заплавних територій на Каховському водосховищі у ряді населених пунктів у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Як писали «ФАКТИ», у Києві під час останнього паводку були підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Це острови парку «Муромець», Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram