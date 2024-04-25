Десятки будинків пошкоджено внаслідок ракетного удару по Смілі (фото)

Черкащину, де раніше затримали ворожого інформатора, який допомогав готувати удари по шпиталях та залізниці, росіяни атакували «швидкісною повітряною ціллю, по якій відпрацював комплексний захист ППО».

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомив очільник обласної ОВА Ігор Табурець, за попередньою інформацією, був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Черкаському районі. Також є пошкодження житлової забудови.

Фото зі сторінки Ігоря Табурця

Фото зі сторінки Ігоря Табурця

РЕКЛАМА

В ДСНС уточнили, що ворог атакував ракетою місто Сміла, в якому вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

Фото ДСНС

Також повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках. На місці події працюють піротехніки та 42 рятувальники і 15 одиниць техніки.

РЕКЛАМА

За інформацією речника ПС ЗСУ Іллі Євлаша, ворог вдарив «Іскандером» по залізниці.

По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів Сміли. Від госпіталізації вони відмовились.

Нагадаємо, що днями ворог під час ракетного удару по Дніпропетровщині також цілив по інфраструктурі «Укрзалізниці».

Фото ДСНС

446

Читайте нас у Facebook