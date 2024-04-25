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Події

Десятки будинків пошкоджено внаслідок ракетного удару по Смілі (фото)

12:01 25 квітня 2024
ДСНС у Смілі

Черкащину, де раніше затримали ворожого інформатора, який допомогав готувати удари по шпиталях та залізниці, росіяни атакували «швидкісною повітряною ціллю, по якій відпрацював комплексний захист ППО».

Як повідомив очільник обласної ОВА Ігор Табурець, за попередньою інформацією, був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Черкаському районі. Також є пошкодження житлової забудови.

Фото зі сторінки Ігоря Табурця

Фото зі сторінки Ігоря Табурця

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В ДСНС уточнили, що ворог атакував ракетою місто Сміла, в якому вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Також повибивало вікна в сусідніх багатоповерхівках. На місці події працюють піротехніки та 42 рятувальники і 15 одиниць техніки.

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За інформацією речника ПС ЗСУ Іллі Євлаша, ворог вдарив «Іскандером» по залізниці.

По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів Сміли. Від госпіталізації вони відмовились.

Нагадаємо, що днями ворог під час ракетного удару по Дніпропетровщині також цілив по інфраструктурі «Укрзалізниці».

Фото ДСНС

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