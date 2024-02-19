Переселенець з Луганщини збирав для росіян дані для ракетних ударів по залізниці та шпиталях у Черкаській області (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно в столиці виявили «сплячого» російського агента, затримали переселенця з Луганщини, який готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині

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«Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт. Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони. Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах», — зазначають в Службі безпеки України.

Фото прокуратури

Таким чином ворог хотів «перерізати» шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

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Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження — викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні. Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.

Фото прокуратури

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Фігурант — 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України. На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).

Російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого — бойовика окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

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Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру «зарплату» — від 50 до 100 доларів США.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до рф сировину для виробництва «Іскандерів». Йдеться про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора від Дерипаски — українця, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф

Фото СБУ

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