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Після ракетного удару залізничний вокзал у Дніпрі закрито, маршрути пасажирських поїздів змінено, — «Укрзалізниця»

8:44 19 квітня 2024
Вокзал у Дніпі

Після ракетного удару по Дніпропетровщині, під час якого були влучання у житловий будинок у Дніпрі та цивільну інфраструктуру регіону, призупинено роботу залізничного вокзалу в обласному центрі.

«Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів „Укрзалізниці“ в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється», — повідомляють в «УЗ».

Наразі потяги далекого сполучення та приміські поїзди не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

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  • № 38 Київ — Запоріжжя,
  • № 80 Львів — Дніпро,
  • № 120 Київ — Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

Нагадаємо, що напередодні ворог також атакував Дніпропетровщину — у Дніпровському районі були пошкоджені інфраструктурний об'єкт та підприємство.

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Фото з Вікіпедії

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Після ракетного удару залізничний вокзал у Дніпрі закрито, маршрути пасажирських поїздів змінено, — «Укрзалізниця»

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