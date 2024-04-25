Загинули військові та поранені рятувальники: стала відома причина НП у Миколаєві (фото, відео)

В Миколаєві, який постійно перебуває під ворожими ударами, напередодні пролунав потужний вибух, але він не був пов'язаний з бойовими діями.

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В ДСНС повідомляли, що через вибух невідомого пристрою зайнялися автівки, а під час гасіння пожежі відбулася повторна детонація — постраждали п'ятеро рятувальників.

Співробітникам надзвичайної службі надали медичну допомогу на місці та доправили до лікарні.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

А сьогодні у ДБР повідомили, що під час вибуху загинули двоє військових, розпочато кримінальне провадження.

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«За попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Одесі під час повторного ракетного удару загинули співробітник ДСНС та медичний працівник.

Фото ДСНС

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