Ворог вдарив по Миколаєву балістикою: є постраждалі

Вдень у середу, 27 березня, Миколаїв знов опинився під ворожим ударом — за попередніми даними, є влучання балістики.

«Миколаївці, попередньо балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!» — повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Трохи згодом очільник обласної ОВА Віталій Кім зазначив, що у місті після прильотів є постраждалі: «Наразі відомо про 6 поранених, 1 у важкому стані».

За попередніми даними, які оприлюднює моніторинговий канал «Николаевский Ванек», по місту вдарили ракетою «Іскандер-М» з фугасною бойовою частиною. У місці, куди поцілив ворог, немає ані військовослужбовців, ані військових об'єктів.

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Місцеві тг-канали повідомляли, що над містом здіймається дим.

Нагадаємо, що днями ворог атакував балістичними ракетами Київ. Дві ракети «Циркон», що летіли з Криму, збила ППО.

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Фото «Новости Николаев»

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