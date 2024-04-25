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«Богемнаа» пожежа: легендарного млина «Мулен Руж» у Парижі більше немає

14:02 25 квітня 2024
Млин Мулен Руж

У Парижі, де 2019 року потужна пожежа серйозно пошкодила історичний Собор Паризької богоматері, постраждала ще одна «візитна картка» столиці Франції.

Як повідомляє «Німецька хвиля», у ніч на 25 квітня впали лопасті вітряка театру-вар'єте «Мулен Руж», який постраждав від пожежі. На щастя, ніхто не постраждав. Причини інциденту поки що не зрозумілі.

Театр-вар'єте розпочав роботу у 1889 році. Ось так він виглядав до падіння конструкції.

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Фото з Вікіпедії

У різні роки там виступали такі артистки, танцівниці та співачки, як Іветта Гільбер, Жанна Авріль та Луїза Вебер, відома під прізвиськом Ла Гулю. Вважається, що саме завдяки виступам артистів у «Мулен Руж» світову популярність отримав танець канкан.

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Нагадаємо, що цього року у Венеції «велика вода» затопила нижню частину знаменитого собору Святого Марка та однойменну площу.

Фото — скріншот

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