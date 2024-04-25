Троє працівників «Укрзалізниці» загинули внаслідок обстрілу росіянами залізниці у Донецькій області

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 25 квітня внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

ВІДЕО ДНЯ

«Німе горе і невиправна трагедія для залізничної родини. Ми виражаємо свої найглибші співчуття близьким загиблих. Богдан Ковальов, 26 років. Сергій Кузнецов, 37 років. Михайло Бандрівський, 26 років. Усі троє працювали електромеханіками на залізниці. Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв», — йдеться у повідомленні.

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу Балаклії, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм».

«Троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Їм надається допомога у медичному закладі. Тип ракети та інші деталі обстрілу наразі встановлюються», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями терористи вдарили по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області планерувальним боєприпасом.

РЕКЛАМА

166

Читайте нас у Facebook