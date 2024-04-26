Україна повернула тіла 140 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За даними штабу, вдалося репатріювати 112 тіл військових, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 тіла воїнів з Запорізького напрямку та одного з Херсонського напрямку.

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Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

«Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста», — йдеться у повідомленні.

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Після того як ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

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Нагадаємо, у лютому Україна повернула з російського полону 100 своїх захисників, серед яких воїни Нацгвардії, прикордонники, військовослужбовці ЗСУ.

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