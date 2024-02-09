Допомогли Емірати: Україна повернула з полону ще 100 воїнів, переважно — захисників Маріуполя (фото, відео)

Напередодні увечорі відбувся черговий обмін полоненими, вже 51-й — в Україну вдалося повернути 100 захисників.

Як повідомляють в Координаційному штабі з питань поводження з полоненими, серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

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Фото Координаційного штабу

Фото Координаційного штабу

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Усі визволені — рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 — оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Фото Координаційного штабу

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Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому — 20. Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на «Азовсталі», рідних братів Миколу та Романа.

Фото Координаційного штабу

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З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць. В Координаційному штабі висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну.

Нагадаємо, що 31 січня з полону вдалося повернути 207 українських військових.

Фото Координаційного штабу

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