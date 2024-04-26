На полуниці чорніють квітки: 4 поради, що слід робити городникам для порятунку ягоди

Багато дачників-городників такою «мокрою» весною стикаються із ситуацією, коли квіти полуниці починають чорніти.

Звичайно, це викликає гаму негативних почуттів, адже не всі знають, з чим пов'язана зміна кольору.

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На думку агрономів, причин цього може бути чотири.

Інфекції

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Багато інфекцій можуть призводити до плям і чорноти на листі. У цьому випадку вирішити проблему можна за допомогою видалення уражених частин та внесення засобів, які допомагають у боротьбі з інфекціями.

Надмірна волога

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Коли кущ полуниці отримує надмірну кількість вологи, це може викликати гниття кореневої системи та виникнення хвороб. Такі проблеми не найкраще позначаються на квітах. Рішення може стати коригування поливу.

Нестача корисних речовин

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Будь-яка рослина потребує підгодівлі, і полуничний кущ — не виняток. Внесення добрив із залізом, магнієм та азотом може запобігти чорноті на листі.

Негода

Дощові опади, надмірна вологість — це може негативно впливати на кущі полуниці. Для запобігання неприємним ситуаціям добре захищати полуницю за допомогою укриттів.

Своєю чергою, ведуча YouTube-каналу «Городниця з Одеси» нагадує, що з початком цвітіння суниці потрібно провести низку необхідних дій. Про них вона розповіла у невеликому відео.

Також у квітні варто провести таке підживлення суниці: ягід буде дуже багато.

Зверніть увагу також на поради тим, хто на дачі культивує ще й малину.

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