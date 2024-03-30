Секрети городника: обов'язково зробіть так — і збиратимете по відру малини з куща

Досвідчені городники стверджують, що весна — добрий час для пересадки малини, якщо кущам уже чимало років і ягоди стали дрібними.

Кущі слід висаджувати на відстані 1,8 м з міжряддями та 0,7 м у ряду. Необхідно поставити стовпи та натягнути дріт на висоті 1,2 м. Кожен кущ повинен мати 7 пагонів, стверджує «Моя дача. Сад и огород», автори якого дають поради щодо догляду за малиною, що дозволить отримати гарний врожай.

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Другий важливий момент — видалення порослі навколо основного куща, що потрібно робити у травні-червні. У такому разі саме основний кущ отримуватиме всі поживні речовини та вологу.

Третій — підживлення. Навесні можна використовувати добриво з води, коров'яку та сечовини чи селітри, а восени — по 3−4 відра перегною чи торфу під кожен кущ. Після внесення добрив рекомендується розпушити ґрунт на глибину 5−10 см.

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Четвертий — полив. Слід уникати перезволоження та застою води.

П'ятий — регулярна обробка рослин інсектицидами, особливо проти малинного жука та малинного комарика.

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Про те, як доглядати ремонтантну малину, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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