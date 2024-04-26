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Події

В Києві терміново евакуюють пацієнтів з двох лікарень: що відбувається

16:47 26 квітня 2024
Дитяча лікарня №1 міста Києва

В Києві, який регулярно опиняється під ударами російської армії, відбувається термінова евакуація двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській в Оболонському районі.

Як повідомляють на інтернет-ресурсах столичної влади, це викликано поширенням в Мережі відео, де фактично анонсовано удар ворога по цих медичних закладах, оскільки там нібито перебувають військові.

І хоча ці відомості є неправдивими, і покликані лише виправдати завдання удару по соціальній інфраструктурі столиці, влада вирішила убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, тому перевозить пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

«Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у столиці провели екстрене засідання Ради оборони міста через посилення загрози проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

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