«Не виключена спроба проникнення в столицю ДРГ противника»: у Києві провели екстрене засідання Ради оборони міста

В Києві, на який останнім часом почастішали атаки балістикою, попередили про можливе проникнення в місто диверсійно-розвідувальних групп противника.

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Як повідомив керівник КМВА Сергій Попко, було проведено засідання Ради оборони міста, приводом якого стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

«Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці», — зазначив він.

Рада оборони вирішила:

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Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

Нагадаємо, що нещодавно ворог вдарив по столиці двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Згодом з'ясувалося, що це були «Циркони».

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Фото Pixabay

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