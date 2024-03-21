Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Під час атаки в ніч на 21 березня ворог атакував Україну 31 ракетою різних видів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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Противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

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Запускав ворог крилаті ракети з 11 стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, які перебували у Волгодонську та Енгельсі.

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Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару — Київ. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

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Тим часом рятувальники закінчують у столиці розбір завалів.

Зазначимо, що попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

- у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

- в Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;

- у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

Нагадаємо, що в ніч на 21 березня російський ворог атакував столицю України ракетами різних типів, повітряна тривога в Києві тривала майже три години. Після атаки повідомлялося про двох постраждалих — дівчинку 11 років та чоловіка 38 років.

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