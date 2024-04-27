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Світ

Десятки дронів атакували НПЗ та військовий аеродром у Краснодарському краї росії, — ЗМІ (відео)

9:20 27 квітня 2024
Вибух

У ніч проти суботи, 27 квітня, росіяни не лише атакували ракетами об'єкти в Україні, а й намагалися захистити свої.

У російському міноборони прозвітували про «знищення та перехоплення» 66-ти БПЛА і ще двох — над Кримським півостровом.

Роспабліки пишуть, що вибухи були чутні в Краснодарському краї, в районі Слов'янська-на-Кубані, де «було збито 9 безпілотників, а після атаки дронів у районі бітумного заводу почалася пожежа».

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Місцева влада стверджує, що в регіоні «було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах», які «намагалися атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури», і що загоряння виникли внаслідок падіння БПЛА.

Тим часом «Оперативний ЗСУ» уточнює, що ударів було завдано по НПЗ «Слов'янськ-ЕКО», бітумному заводу, Ільському НПЗ та низці інших об'єктів.

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Фото "Оперативний ЗСУ"

На даний момент відомо мінімум про пошкодження колони ректифікації на НПЗ «Слов'янськ-ЕКО», а також пожежі в районі військового аеродрому в станиці Кущівська Краснодарського краю.

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Нагадаємо, що тижнем раніше повідомлялося про поразку як мінімум три електропідстанції та бази зберігання пального противника на російській території.

Фото — скріншот

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