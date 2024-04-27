Арбітр Євроліги погорів на крадіжці дорогих парфумів в аеропорту: момент потрапив на відео

Один із провідних арбітрів найпрестижнішого баскетбольного турніру Старого Світу Євроліги 49-річний словенець Матей Болтаузер потрапив у гучний скандал, погорівши на крадіжці духів у белградському аеропорту імені Миколи Тесли, повідомляє republika.rs з посиланням на поінформованого журналіста Аріса Баркаса. Раніше будинок володаря «Золотого м'яча» Паоло Россі пограбували під час його похорону.

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Повертаючись додому після матчу «Партизан» — «Монако» (інцидент стався ще 5 грудня 2023 року, але про це стало відомо лише зараз), словенський служитель Феміди в магазині безмитної торгівлі аеропорту столиці Сербії зазіхнув на флакон парфумів Tom Ford вартістю 221 євро, засунувши його в кишеню.

На нещастя Болтаузера, магазин duty free, в якого він скоїв крадіжку, добре охороняється і обладнаний камерами, тому поліція в аеропорту спіймала словенця на місці злочину і негайно затримала. За інформацією видання, баскетбольний рефері зізнався у своєму неправомірному діянні і пізніше був звільнений. При цьому Євроліга порушила проти Матея Болтаузера дисциплінарну справу.

До речі, X-акаунт Eurohoops опублікував відео ймовірної крадіжки, здійсненої словенцем, яке працює на матчах Євроліги з 2003 року.

«Чоловік крав уже багато років! У Євролізі багато відмінних суддів, але цей чувак, безумовно, найгірший, і неважко зрозуміти, чому», — написав у соціальних мережах колишній баскетболіст «Басконії» та «Анадолу Ефес» Метт Дженнінгс, матчі за участю якого не раз судив словенець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що арбітр-поліцейський врятував життя футболісту німецької бундесліги.

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Фото euroleaguebasketball.net

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