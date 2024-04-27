«Ця пісня змусила мене заплакати»: Євгенія Власова повертається до співацької кар'єри та вже записала першу пісню (відео)

Відома українська співачка Євгенія Власова, яка раніше розкрила правду про гонорар на «Танцях із зірками», презентувала нову пісню про кохання та зняла романтичний ролик. Вона опублікувала його в Instagram.

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За словами Євгенії, ідея зі створенням пісні була абсолютно спонтанною, адже вона вже давно захопилася жанром медитативних мелодій. Втім, побачивши написаний текст пісні, Власова відчула щире бажання написати музику до слів.

«Все не випадково в житті! Я навіть і не збиралась записувати такі пісні, бо вже дуже відійшла від поп пісень в бік медитативної музики. Але якось випадково в Telegram-каналі з загальної розсилки ця пісня відкрилась на моєму телефоні. Я й дотепер не розумію як. І змусила мене заплакати та відчути бажання її записати. Бо в ній я відчула те, що є в моєму серці, та те, хто така жінка в цьому світі насправді. Що ми не суперниці одна одній, а сестри, що жінка це сила любові та ніжність. Саме в цій пісні я відчула, як її авторка зуміла вкласти всі сенси сакральної сили жінки», — розповіла співачка.

У коментарях шанувальники поділилися своїми емоціями від такого повернення артистки.

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Як писали «ФАКТИ», 43-річна Євгенія Власова розкрила секрет краси.

Фото: Instagram Євгенії Власової

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