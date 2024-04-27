Фахівці у галузі східної астрології та філософії фен-шуй поділилися своїми прогнозами на наступний тиждень, пише slovofraza.com.

Щур

Цього тижня фахівці з фен-шуй радять Щурам бути ощадливими та складати списки покупок, уникаючи ризикованих фінансових кроків, щоб уникнути можливих труднощів. Цей період може бути менш сприятливим через негативні емоції та погане самопочуття, тому важливо підтримувати гармонію в сім'ї та приділяти увагу близьким, а також прагнути любові та взаєморозуміння.

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Бик

Для Биков на початку тижня важливо зберігати бойовий дух та позитивний настрій, незважаючи на можливі перешкоди. Вони можуть спробувати відновити енергетичний баланс, взявши невелику відпустку. Можуть виникати неприємні сюрпризи, пов'язані з роботою чи бізнесом, проте не варто відмовлятися від можливості навчання та набуття нового досвіду.

Тигр

Для Тигрів цього тижня буде багато сюрпризів як приємних, так і неприємних. Понеділок та середа будуть найбільш вдалими для прагнення успіху. Для підняття настрою рекомендується зайнятися вправами для підтримки здоров'я та тонусу. Експерти рекомендують обмежити контакти із агресивними людьми.

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Кролик

Позитивний вплив Всесвіту буде сприятливо позначатися на настрої Кроликів, стимулюючи їхнє прагнення нових досягнень. Для ефективної роботи важливо зберігати мотивацію та не поспішати. Найбільш підходящими для романтичних стосунків, подорожей та активного відпочинку будуть вихідні дні. Вплив Всесвіту може тимчасово зашкодити працездатності, проте використання одягу темних відтінків може допомогти впоратися з цим.

Дракон

Для Драконів цього тижня необхідно буде звертатися за додатковими джерелами сил та енергії, оскільки очікуються перепади настрою. Цей тиждень може бути небезпечним для прийняття важливих рішень. Початок тижня буде найбільш продуктивним для досягнення фінансової незалежності та успіхів у особистих справах. Експерти з фен-шуй рекомендують підтримувати чистоту в будинку та робочому просторі.

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Змія

Для Змій цей час не рекомендується для укладання ділових угод через нестабільне емоційне тло. Порозуміння з оточуючими може виявитися складним. Проте експерти радять не опускати руки у разі виникнення перешкод. У другій половині тижня можуть виникнути неприємні сюрпризи, тому важливо зважувати кожен крок і не квапити події.

Кінь

Цей тиждень може бути наповнений для коней втратами та конфліктами. Експерти рекомендують їм уникати спілкування з агресивними людьми у цей період. Однак це також сприятливий час для духовних практик і медитацій, які можуть допомогти їм здобути внутрішню гармонію. Їхні нестандартні таланти можуть допомогти їм у досягненні успіху та у вирішенні складних завдань. Це також гарний час для активних прогулянок, подорожей та фізичних вправ.

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Коза

Для Кіз період переходу від квітня до травня буде насичений різними емоціями як приємними, так і неприємними. Багатьом з них представиться можливість активних дій та зміцнення професійного авторитету. Рекомендується провести ці дні у спокійній обстановці, займаючись працею, яка не потребує зайвих зусиль. Це також гарний час для саморозвитку та відкриття прихованих талантів.

Мавпа

Для Мавп важливо дотримуватися обраної стратегії та не поспішати з рішеннями цього тижня. Негативна дія Всесвіту може призвести до непорозуміння як на роботі, так і вдома. Однак більшість людей цього знака зможе впоратися з емоційною нестабільністю та використати вдалі можливості. Важливо бути обережними з обманом та підтримувати імунітет у цей час.

Півень

Загалом, люди, що народилися на рік Півня, можуть очікувати більшого успіху, ніж представники багатьох інших знаків Східного календаря. Почати цей тиждень варто з активних дій, щоб підтримувати високий рівень енергії протягом усього періоду. Середина тижня буде сприятливою для зміцнення особистих та сімейних стосунків. Однак до кінця тижня слід виявити обережність, оскільки може виникнути спокуса відкласти важливі справи та зустрічі через лінощі.

Собака

Для Собак кінець квітня та початок травня обіцяють вдалі можливості як у діловій сфері, так і в особистому житті. Вони можуть використовувати позитивну енергію цього періоду для активних дій, спрямованих на покращення матеріального добробуту. Однак варто бути обережними у любовних відносинах через можливі непорозуміння та конфлікти.

Свиня

Для свиней кінець квітня буде часом завершення поточних справ. Цей період не рекомендується для ризикованих заходів, а також він надає можливість провести час спокійно, зосередившись на особистих відносинах та розміреній праці. Важливо виявляти терпіння і стежити за емоціями, щоб не дозволити їм узяти гору над розумом.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, яким знакам зодіаку зірки гарантують успіх останніми вихідними квітня, а також яким знакам зодіаку початок травня принесе збільшення доходу.

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