Теорія «багатого дивана»: де його поставити вдома, щоб розбагатіти
В бажанні розбагатіти, не докладаючи багато зусиль, деякі українки читають фінансові гороскопи, а також виконують ритуали, які радить провести завтра, в понеділок мольфар Макс Фадєєв.
Звичайно, справа кожного вірити чи не вірити в подібні рекомендації. Але, якщо є хоч невелика частинка ймовірності, що «це спрацює», то чому б не попробувати?
До того ж наразі в світі дизайну інтер'єру та фен-шуй з'явився новий тренд, суть якого — в тому, що не тільки стиль, але й розташування предметів у будинку може вплинути на фінансовий добробут родини.
А одним з ключових елементів, на який варто при цьому звернути увагу, є диван. Існує навіть «теорія багатого дивана», згідно з якою правильне розташування цього предмету меблів може сприяти припливу багатства у життя людини.
Основне правило теорії «багатого дивана» — відсунути його від стіни. На перший погляд, це може здатися дивним, але з езотеричної точки зору це створює сприятливі умови для циркуляції енергії у кімнаті. У великих приміщеннях, де дозволяє відкрите планування, найкраще відсувати диван подалі від стіни, створюючи візуальне відчуття простору.
Якщо планування не дає змоги відсунути диван далеко, можна скористатися хитрістю — додати настінну полицю для декору над диваном. Це не тільки створить візуальний простір за предметом, але також додасть інтер'єру затишку.
А щоб досягти максимального ефекту, фахівці фен-шуй рекомендують помістити диван у центр кімнати. Це не тільки створить гармонію в інтер'єрі, але й посилить потоки енергії ці, що обвивають вас під час відпочинку. Важливо підкреслити, що ця рекомендація є особливо актуальною у рік Дракона, коли добробут та фінансовий успіх стають особливо значущими.
Після розташування дивана у центрі кімнати ви, можливо, помітите зміни у вашій енергетиці. Потоки ці стануть гармонійнішими, що може позначитися на вашому загальному фізичному та емоційному стані. З часом ви, можливо, відчуєте, що енергія у вашому будинку стала більш легкою та вільною, що сприяє вашій роботі, відпочинку і, звичайно ж, фінансовому добробуту.
Також можна провести ритуал на багатство, яким поділився мольфар Макс Гордєєв.92
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