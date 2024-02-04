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Стиль життя

Теорія «багатого дивана»: де його поставити вдома, щоб розбагатіти

19:29 4 лютого 2024
дівчина на дивані

В бажанні розбагатіти, не докладаючи багато зусиль, деякі українки читають фінансові гороскопи, а також виконують ритуали, які радить провести завтра, в понеділок мольфар Макс Фадєєв.

Звичайно, справа кожного вірити чи не вірити в подібні рекомендації. Але, якщо є хоч невелика частинка ймовірності, що «це спрацює», то чому б не попробувати?

До того ж наразі в світі дизайну інтер'єру та фен-шуй з'явився новий тренд, суть якого — в тому, що не тільки стиль, але й розташування предметів у будинку може вплинути на фінансовий добробут родини.

А одним з ключових елементів, на який варто при цьому звернути увагу, є диван. Існує навіть «теорія багатого дивана», згідно з якою правильне розташування цього предмету меблів може сприяти припливу багатства у життя людини.

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Основне правило теорії «багатого дивана» — відсунути його від стіни. На перший погляд, це може здатися дивним, але з езотеричної точки зору це створює сприятливі умови для циркуляції енергії у кімнаті. У великих приміщеннях, де дозволяє відкрите планування, найкраще відсувати диван подалі від стіни, створюючи візуальне відчуття простору.

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Якщо планування не дає змоги відсунути диван далеко, можна скористатися хитрістю — додати настінну полицю для декору над диваном. Це не тільки створить візуальний простір за предметом, але також додасть інтер'єру затишку.

А щоб досягти максимального ефекту, фахівці фен-шуй рекомендують помістити диван у центр кімнати. Це не тільки створить гармонію в інтер'єрі, але й посилить потоки енергії ці, що обвивають вас під час відпочинку. Важливо підкреслити, що ця рекомендація є особливо актуальною у рік Дракона, коли добробут та фінансовий успіх стають особливо значущими.

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Після розташування дивана у центрі кімнати ви, можливо, помітите зміни у вашій енергетиці. Потоки ці стануть гармонійнішими, що може позначитися на вашому загальному фізичному та емоційному стані. З часом ви, можливо, відчуєте, що енергія у вашому будинку стала більш легкою та вільною, що сприяє вашій роботі, відпочинку і, звичайно ж, фінансовому добробуту.

Також можна провести ритуал на багатство, яким поділився мольфар Макс Гордєєв.

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