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Події

«Андрій — не перший у своїй родині, хто віддав життя за Україну»: в бою з ворогом загинув воїн з Прикарпаття

20:02 1 травня 2024
Андрій Тимочко

Війна забирає найкращих. Чорна звістка прийшла і в родину воїна Андрія Тимочка із села Витвиця на Прикарпатті. Йому навіки 43 роки.

Андрій віддав життя, обороняючи країну в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Зв’язок з воїном пропав ще 25 січня 2024 року. Батьки довго жили надією на повернення сина, а діти — батька.

«Ми були сусідами. Тут, на Берегах, по сусідству з нами, пройшли дитячі й шкільні роки мами полеглого Андрія, Софії, і вісьмох її братів і сестер. Дід Андрія — Михайло Витвицький — був також знаним у селі ковалем, — зазначає друг сім'ї загиблого Мирослав Янишевський. — Андрій не перший у своїй родині, хто віддав життя за волю України. В 1945 році у рядах Української Повстанської Армії загинув Василь Витвицький, брат його діда Михайла».

Поховали Андрія на цвинтарі у рідній Витвиці. Процесія розтягнулася на кілометр. Воїни-побратими віддали герою належні військові почесті.

Віддати шану полеглому герою прийшло все село

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«Його могила — на найпочеснішому місці сільського цвинтаря, біля могили воїнів УПА, перепохованих у 1990 році, — повідомив Мирослав Янишевський. — Поруч могила ще одного Андрія — Мищака, також воїна-захисника України, полеглого у 2023 році».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Луганщині воїна з Гайворона Вадима Гінзерського, рідні якого два роки жили надією і сподівалися на диво.

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