Два роки рідні сподівалися на диво: стало відомо про загибель на Луганщині воїна з Гайворона

Після майже двох років очікувань та сподівань рідних Вадима Гінзерського стало відомо про його загибель. Він справжній герой, який віддав своє життя за Україну. Мужність, відданість та жертовність Вадима назавжди залишаться в пам'яті тих, хто його знав і любив. Воїну назавжди 35 років, повідомили у громаді:

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«Вадим народився на Вінниччині. У 1991 році сім’я переїхала на Гайворонщину. Навчався в місцевій школі № 2. Здобув освіту за спеціальністю „тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва“ в професійному аграрному ліцеї. Але його справжнім покликанням стало служіння Україні».

Протягом 2005−2007 років Вадим Гінзерський проходив військову службу прикордонником, а з 2014 року брав участь в АТО, де за мужність та відданість був відзначений почесним нагрудним знаком «Ветеран війни». В період 2018−2021 років ніс службу у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, а з 2021 року захищав цілісність держави у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

«26 травня 2022 року під час бойового зіткнення з противником неподалік н. п. Тошківське Луганської області гранатометник військової частини А4395 Вадим Гінзерський загинув. Він мав багато планів на майбутнє, мріяв про щасливе життя у вільній країні… Вадим — це не просто втрата для його сім'ї та друзів. Це втрата для всієї України», — зазначили у громаді.

Раніше стало відомо про загибель під Запоріжжям захисника з Вінниччини Романа Стрія. Рідні воїна довгі п’ять місяців чекали на звістку про те, що він живий.

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