39.40 / 39.91 42.29 / 42.97
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Два роки рідні сподівалися на диво: стало відомо про загибель на Луганщині воїна з Гайворона

20:43 25 квітня 2024
Вадим Гінзерський

Після майже двох років очікувань та сподівань рідних Вадима Гінзерського стало відомо про його загибель. Він справжній герой, який віддав своє життя за Україну. Мужність, відданість та жертовність Вадима назавжди залишаться в пам'яті тих, хто його знав і любив. Воїну назавжди 35 років, повідомили у громаді:

«Вадим народився на Вінниччині. У 1991 році сім’я переїхала на Гайворонщину. Навчався в місцевій школі № 2. Здобув освіту за спеціальністю „тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва“ в професійному аграрному ліцеї. Але його справжнім покликанням стало служіння Україні».

Протягом 2005−2007 років Вадим Гінзерський проходив військову службу прикордонником, а з 2014 року брав участь в АТО, де за мужність та відданість був відзначений почесним нагрудним знаком «Ветеран війни». В період 2018−2021 років ніс службу у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, а з 2021 року захищав цілісність держави у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

«26 травня 2022 року під час бойового зіткнення з противником неподалік н. п. Тошківське Луганської області гранатометник військової частини А4395 Вадим Гінзерський загинув. Він мав багато планів на майбутнє, мріяв про щасливе життя у вільній країні… Вадим — це не просто втрата для його сім'ї та друзів. Це втрата для всієї України», — зазначили у громаді.

Раніше стало відомо про загибель під Запоріжжям захисника з Вінниччини Романа Стрія. Рідні воїна довгі п’ять місяців чекали на звістку про те, що він живий.

РЕКЛАМА

Читайте також: Воював під Покровськом: на війні загинув батько п’яти дітей з Рівненщини

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Врожай томатів

Покладіть це в лунку при посадці перцю, огірків чи томатів: вони відразу підуть в ріст і дадуть великий урожай (відео)

Планета Плутон

Ретроградний Плутон може змінити життя цих п'яти знаків зодіаку

дівчина

Не псуйте одяг і не вбивайте пралку: вчені назвали найкращий режим для прання

посів моркви

Як прискорити проростання моркви: зробіть цю просту обробку перед посівом

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту