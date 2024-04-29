Відстрочка не скасовує проходження лікарської комісії: що чекає на тих, хто прийшов до ТЦК «лише оновити дані»

Після набуття чинності новим мобілізаційним законом, військовозобов’язані мають не лише уточнити свої дані у ТЦК та СП, але й пройти військово-лікарську комісію.

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Як пише «Телеграф», про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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«Громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку. Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних. Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення», — зазначив він.

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Раніше у Міноборони розповідали, що скасовується статус «обмежено придатний» для військовозобов'язаних, який замінять «придатний» та «непридатний». Людей з першої категорії поділятимуть на категорії залежно від ступеня функціональності: придатні (повністю); придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо; придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ); придатні для виконання специфічних завдань

Фото зі сторінки командування Медичними Силами ЗСУ

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