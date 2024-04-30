Вручатимуть навіть обмежено придатним: що відомо про вручення повісток з 18 травня
Новий закон про мобілізацію в Україні набирає чинності з 18 травня, і в ньому дійсно будуть положення, про які попереджають юристи — зокрема, про те, що повістки зможуть «виписувати на коліні».
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Взагалі процедуру вручення повісток прописано у постанові Кабінету міністрів № 1487. Згідно з документом, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:
- представники ТЦК, уповноважені наказом керівника ТЦК
- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за наявності розпорядження ТЦК)
керівництво держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (лише за розпорядженням ТЦК)
- керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК).
Громадянин має право вимагати від представників ТЦК назвати ПІБ, посаду, показати службове посвідчення та наказ керівника ТЦК, який уповноважив їх на вручення повістки.
Новий закон передбачає, що у заходах щодо оповіщення братимуть участь і поліцейські. Але вони не вручатимуть повістки. А лише забезпечуватимуть порядок, коли в їхній присутності будуть видавати повістки представники ТЦК.
«Поліція перебуватиме на вулиці, у разі порушення закону вона реагуватиме», — заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, поліція також на запит ТЦК займається розшуком і доставкою до центру комплектування осіб, які отримали повістку, але не з'явилися у військкомат. У такому разі ймовірного ухтлянта буде затримано в рамках закону терміном до трьох годин та доставлено до ТЦК.
Постанова № 1487 не містить конкретних місць вручення повісток. Тому вручити їх можуть як за місцем проживання військовозобов'язаного, так і за місцем навчання, роботи, на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах тощо.
Сама повістка має бути повністю заповнена, тобто містити всі необхідні дані — прізвище, ім'я, по батькові, дату, час та адресу прибуття та підпис начальника ТЦК або керівника органу місцевого самоврядування. Повістка має бути скріплена печаткою.
«При цьому частина даних може бути внесена до повістки заздалегідь для прискорення процедури. Адже якщо громадянина зупиняють на блокпосту, начальник ТЦК не може терміново приїхати туди, щоб скріпити повістку своєю печаткою», — пояснили у Закарпатському ТЦК.
Щодо останнього моменту, то деякі юристи стверджують, що таким чином фактично узаконили заповнення повісток «на коліні». А щодо блокпостів, то днями керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень заявив, що в нарядах на блокпостах області будуть по двоє поліцейських і двоє представників ТЦК. Ймовірно, така практика може поширитись на блокпости по всій Україні.
Новий закон про мобілізацію передбачає запуск електронних кабінетів, які мають запрацювати до червня. За допомогою них військовозобов'язані, призовники чи резервісти зможуть оновити свої особисті дані без відвідування військкомату.
Проєкт закону припускав, що повістки розсилатимуться і через е-кабінет. Але до другого читання цю норму виключили. Нардеп і член комітету Верховної ради з нацбезпеки та оборони Федір Вениславський запевнив, що повістку вручатимуть під розпис, як і зараз. А кинута в поштову скриньку повістка не вважається належним чином врученою.
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