Альтернатива ТЦК: в Міноборони пояснили, куди ще можуть звертатися чоловіки після отримання повістки

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оновлення своїх даних протягом 60 днів після того, як новий закон про мобілізацію набуде чинності.



Крім того, саме в цьому випадку у них буде перспектива: йти не до ТЦК, а до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України, розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

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«Навіть якщо в тебе є повістка — це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр — Ред.). В тебе є можливість прийти та себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе», — каже Бежевець.

Він пояснив, що йдеться саме про повістку для уточнення облікових даних. Це не стосується військовозобов'язаних, які вже пройшли ВЛК та готуються до розподілу у військову частину.

«По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює», — сказав уповноважений з питань рекрутингу.

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Принагідно нагадаємо, що тих військовозобов'язаних, кого раніше визнавали обмежено придатними, тепер поділять на декілька груп.

Фото Міністерства оборони України

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