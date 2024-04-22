Кожен зможе стати «начальником»: в Україні докорінно змінились правила вручення повісток

Адвокат Роман Сімутін, коментуючи зміни законодавства щодо вручення повісток, заявив, що «фактично узаконені» документи, «виписані на колінці».

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, це сталося після внесення змін до статті 22 закону України «Про мобілізацію». Адвокат зазначає, що віднині всім військовозобов'язаним варто готуватися до вручення повісток будь-якою особою у військовій формі, а також через електронний кабінет.

За його словами, у «старих» повістках було зазначено, що такий-то громадянин, відповідно до розпорядження з номером і датою, викликається в ТЦК. «Це додаток № 11 до постанови Кабміну № 1487 від 30.12.2022 року. Де зазначалося, що повістка має бути заповнена та підписана начальником ТЦК», — пояснив юрист.

При цьому «основою основ», за словами Романа Симутіна, було саме розпорядження, яке служило підставою для виклику громадянина та наділення представника ТЦК повноваженнями на вручення документу.

РЕКЛАМА

«Простими словами. Начальник ТЦК мав видати розпорядження, де у першому пункті мав вказати осіб, яких викликає: їх може бути хоч і 100, а у другому пункті — визначити уповноважених осіб ТЦК на вручення документів», — зазначив Симутін.

Таким чином дотримувалася процедура, а певні представники наділялися повноваженнями, як того вимагала стаття 19 Конституції (згідно з якою органи влади мають діяти в межах та у спосіб, передбачений законом).

РЕКЛАМА

Якщо такий порядок порушувався, тоді на повістці не вказувалося розпорядження, а представник не міг підтвердити свої повноваження. Отже, особа не мала обов'язку приймати повістку.

Але тепер — відповідно до проголосованих народними депутатами змін — у повістці про виклик до ТЦК зазначаються:

РЕКЛАМА

ПІБ та дата народження — кому адресовано повістку;

найменування ТЦК, який видав повістку;

мета виклику в ТЦК;

місце, день та час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз'яснення про наслідки неявки та обов'язок повідомити про причини неявки.

«А тепер уважно шукаємо фразу чи є слово: „розпорядження“. Упс, а його немає! Зате є ось таке формулювання: „підпис посадової особи, яка видала повістку“. Тобто фактично повістку може вручити будь-яка посадова особа і це не обов'язково начальник ТЦК», — зауважив юрист.

Він уточнив, що це може бути «звичайний керівник якогось відділу із двох осіб або начальник якоїсь зміни, патруля тощо».

«Одним словом, у ТЦК не буде рядових, усі будуть начальниками і повістки підписуватимуть теж вони. Це я трошки згущаю фарби, але згодом ви все зрозумієте», — зазначив юрист.

Роман Сімутін також нагадав про публічні заяви щодо того, що повістки не розсилатимуться через електронні кабінети військовозобов'язаних. «Але виникає логічне запитання — навіщо тоді формулювання „підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку“? Яка функція такого формулювання, якщо не надсилання в електронний кабінет з цифровим електронним підписом», — наголосив він.

Нагадаємо, що з 17 квітня має набути чинності новий закон про мобілізацію. Протягом двох місяців після цього військовозобов'язані мають оновити свої дані у ТЦК та СП. За словами адвоката юридичної компанії Riyako & Partners Миколи Максимова, військовозобов'язані, які проігнорують ці вимоги, автоматично вважатимуться ухилянтами.

Фото з відкритих джерел

177

Читайте нас у Facebook