Хочуть бути не гірші за Клопотенка: зірки шоубізу влаштували у мережі «вихваляння пасками»

Великдень — не тільки велике релігійне свято, а і блискучий привід привернути до себе увагу шанувальників. Певно, так розмірковували українські зірки, які вирішили за прикладом Євгена Клопотенка показати свій «творчий підхід» до випікання пасочок.

ВІДЕО ДНЯ

Першою до «заочного змагання» підключилася «відома паскоїдка» Злата Огнєвіч, на фігурі якої поїдання пасочок зовсім не відображається. Вона запропонувала виготовити сирну паску за рецептом своєї мами.

Сирна паска від Злати Огневич

Для такої паски знадобиться:

сир 9% - 800 гр

вершки 33% - 200 гр

варене згущене молоко — 380 гр

масло вершкове — 100 гр

мак — 2 ст. л

прикраси для паски.

РЕКЛАМА

Приготування:

Усі інгредієнти потрібно подрібнити блендером до однорідної маси, після чого пересипати у форму для сирної паски та залишити на ніч під пресом, щоб вийшла зайва волога. Після 12−15 годин паска готова.

РЕКЛАМА

«Прикрашайте та насолоджуйтесь. Не забуть зберігти цей рецепт», — порадила Злата шанувальникам.

Ще одна телекрасуня — ведуча кулінарних шоу Ліза Глінська — запропонувала приготувати Панеттоне — традиційний італійський солодкий хліб.

РЕКЛАМА

Панеттоне від Лізи Глінської

Інгредієнти:

Опара:

65 мл води (кімнатної температури) (4 ст. л.)

25 г свіжих пресованих дріжджів (¼ пачки 100 г)

130 г борошна Манітоба (з відсотком білку — 13−14%) (4 ст. л. з гіркою та 1 ч. л. без гірки)

Начинка:

200 г родзинок (склянка)

150 г в’яленої вишні (¾ склянки)

150 г апельсинових цукатів (¾ склянки)

80 мл чорного рому (5,5 ст. л.)

цедра двох апельсинів

Перше тісто:

220 г опари

320 мл води (кімнатної температури) (1,5 склянки + 1 ст. л.)

500 г борошна (16 ст. л. з гіркою + 2 ч. л. з гіркою)

80 г жовтка (4 шт.)

130 г цукру (6,5 ст. л. без гірки)

140 г вершкового масла (жирністю 82%, холодного)

Друге тісто:

перше тісто

40 г меду (4 ч. л.)

120 г борошна (6 ст. л. без гірки,)

80 г жовтків (4 шт.)

30 г цукру (1,5 ст. л. без гірки)

5 г солі (1 ч. л. без гірки)

ванільний цукор або ваніль

40 г вершкового масла (жирністю 82%, холодного)

Мигдалева глазур:

80 г мигдалевого борошна (14 ст. л.)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

35 г кукурудзяного крохмалю (3 ст. л. без гірки + 3 ч. л. без гірки)

50 г білка

Для декору:

перлинний цукор (термостабільний)

мигдалеві слайси.

Але перевершила всіх, певно, Даша Астаф'єва, але не зовсім паскою. Красуня показала, що допомагає їй зганяти зайві кілограми, які набираються після свят. Виявляється, Даша може витворяти справжні акробатичні трюки — крутити «колесо Фортуни».

Теж було і з паскою: Астаф'єва так розповідала про приготування паски, що не всі шанувальники зрозуміли, що це була скрита реклама дріжджів. Тому що більше дивилися не на те, що показує співачка-телеведуча, а на її глибоке декольте — про це вони написали в коментарях.

Загалом всі українські зірки довели, що вони майстерно володіють не тільки мікрофоном, але й качалкою для розкатування тіста. Хоча сумнівів і бути не могло. Варто тільки згадати, що «витворяє» на кухні Оля Полякова.

160

Читайте нас у Facebook