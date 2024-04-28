Євген Клопотенко показав, як готувати незвичайну та смачну паску-крафін — зможе кожна господиня
Сьогодні, у Вербну неділю, за тиждень до Великодня, українці вже живуть майбутнім святом, і активно діляться рецептами пасок, намагаючись здивувати домашніх та родичів незвичною випічкою.
Вирішив не «пасти задніх» і відомий телекухар Євген Клопотенко. А оскільки знаменитість любить поєднувати улюблені рецепти в прагненні знайти щось ідеальне, він вирішив зупинити свій вибір на крафіні — поєднанні круасана та кекса. Ця випічка в Україні стає особливо популярною на Великдень, набуваючи форми паски-крафіна.
Також Євген дав кілька порад по приготуванню великодневого частування.
Як працювати з дріжджами. У більшості рецептів пасок варто використовувати живі пресовані дріжджі, адже вони трішки краще підіймають тісто, ніж сухі. Однак ви можете використовувати і сухі, зменшивши їх кількість вдвічі.
Розчиняти дріжджі потрібно у рідині температурою 36−37 градусів, щоб вони активувалися, але не зварилися. Перевірити температуру можна кухонним термометром або ж крапнувши на тильну сторону долоні: вам має бути тепло, але не гаряче.
Начинка у великодній крафін. Начинки у крафіни бувають дуже різні. Це може бути щось просте — шоколад чи фісташка, або ж комплексне — смак тирамісу тощо.
Які форми для крафіна обрати. З цієї кількості інгредієнтів вийде 2 паски діаметром 17 см. Варто обирати розʼємні металеві форми, простилаючи їх дно пергаментом. Також ви можете використовувати одноразові паперові форми, однак вони менш стійкі і можуть трішки деформуватися в процесі підйому тіста.
Інгредієнти:
20 г пресованих дріжджів
250 мл молока
100 г цукру
3 яйця
100 г мʼякого масла
600 г борошна +50 г для підпилу
⅓ ч.л. солі
100 г родзинок
100 г маку
2 ст.л. цукру
70 мл води
50 г мʼякого масла для змащування тіста.
Приготування:
У миску покришіть 20 г пресованих дріжджів, влийте 250 мл теплого молока та 100 г цукру. Перемішайте віничком до однорідного стану, накрийте рушником і лишіть постояти 20 хвилин, щоб опара піднялася.
Вбийте в опару 3 яйця та додайте 100 г мʼякого масла. Поступово всипте 600 г борошна, ⅓ ч.л. солі та почніть замішувати тісто.
Замішайте тісто, яке не буде липнути до рук, складіть його в миску, накрийте рушником чи плівкою та лишіть на 50 хвилин підходити в теплому місці без протягів.
Залийте 100 г родзинок окропом, зачекайте доки вода трішки охолоне, злийте її та просушіть родзинки. Перебийте в блендері, кавомолці чи макогоні 100 г маку, перекладіть його в сотейник, додайте 2 ст.л. цукру та 70 мл води. Проваріть мак 10−15 хвилин, щоб він став густим, зніміть з вогню і дайте охолонути.
Готове тісто розкачайте в прямокутний пласт товщиною 1 см на припиленій борошном поверхні.
Змажте тісто 50 г мʼякого масла, зверху рівномірно розкладіть макову начинку та родзинки.
Загорніть тісто рулетом та розріжте його навпіл уздовж.
Кожну частинку тіста закрутіть, як равлика, трішки підгинаючи тісто під низ. Викладіть крафіни в форми для запікання.
Накрийте крафіни рушником і дайте підійти в формах впродовж іще 40 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте крафіни, що підійшли 40−45 хвилин до румʼяності.
Коли крафіни охолонуть, дістаньте їх з форми та подавайте.
А як сприймають українську паску іноземці, показав у відео інший кулінар — Олександр Городник.
Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова теж поділилася рецептом смачной паски, який вона вдосконалювала протягом майже 10 років.130
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