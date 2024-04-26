Рецепт «найпухкішої паски» від Олі Полякової: точно смакуватиме усій родині

Співачка Оля Полякова, як справжня українка не тільки добре готує звичайні страви, але й на кожен Великдень пече смачні паски. І до цього дійства долучає всіх членів родини, а також підписників у соціальній мережі.

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«Будемо готувати паску, яка не тільки стане прикрасою вашого кошика, а й смакуватиме усім в родині. А гості точно попросять рецепт, щоб спекти таку ж смакоту наступного року», — запевняє співачка.

Оля покращувала рецепт протягом 10 років, щоб паска була дійсно найсолодшою, найніжнішою та найпухкішою, а глазур — найбілішою.

Рецепт розрахований на 1,5 кг паски

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Інгредієнти:

Для опари:

- 300 мл молока;

- 300 г борошна (з високим % білка, від 13 до 16);

- 75 г живих дріжджів;

- 1 ч.л. цукру.

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Для тіста:

- 18 яєць: 18 жовтків, 9 білків;

- 550 г цукру

- 1 кг 200 г борошна (з високим % білка, від 13 до 16);

- 400 г вершкового масла;

- цедра 1 лимона;

- цедра 2 апельсинів;

- сік 2 апельсинів;

- ваніль;

- 5−7 г солі;

- родзинки, замочені у коньяку або у воді.

Для глазурі:

- 9 холодних яєчних білків

- 11 ст. л цукру.

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Приготування:

Починаємо приготування паски з опари: візьміть 300 мл молока, обережно змішайте з 75 г дріжджів і додайте 300 г борошна. Чим вищий у борошні вміст білка, то кращою вийде паска/ Також додаємо до опари 1 чайна л цукру, гарненько все перемішуємо і залишаємо її «відпочити» на 30 хвилин у темному та тихому місці.



Приготування тіста. Розділіть жовтки та білки 9 яєць, відставте білки на глазур, а жовтки відправляйте у комбайн. Сюди ж додайте ще 9 яєць — і білки, і жовтки, і висипте 550 г цукру. Усе це змішуємо до високої піни. Після цього дрібно натираємо цедру 2 апельсинів і вичавлюємо з них сік, беремо насадку для замішування тіста, додаємо у створену яєчну масу нашу опару, і потихеньку замішуємо тісто, додаючи цедру апельсина та вводячи борошно.

Поки замішується тісто, замочіть родзинки в коньяку або воді на одну годину. Невеликими шматочками додайте у тісто, що замішується, 400 г вершкового масла і трохи ванілі. За потреби додайте в тісто молоко або сік чи, навпаки, борошно.

Залиште замішане тісто «відпочити» на 20 хвилин і після цього вимішуйте його ще 10−15 хвилин. І тепер — знову чекаємо! Але тепер 30 хвилин, доки тісто підійде. Додайте в тісто родзинки.

Обережно викладіть тісто на змащений олією килимок і поділіть його так, щоб у кожній формі воно займало не більше 1/3 місця. Тісто у форми найкраще викладайте у формі кульки.

Накрийте паски у формочках рушниками і залиште ще на 30 хв.

Випікати паски у духовій шафі при 190 градусів 15 хв, потім зменшити до 160−170 гр. Духовку 30 хв відкривати не можна.

Маленьким паскам достатньо 30 хвилин випікання, великі залиште трохи надовше, перевіряючи час від часу.

Глазур. Візьміть 9 холодних яєчних білків, додайте 11 ст. л цукру і збийте їх до стоячої піни. Прикрасьте ще теплі паски глазур’ю та посипкою.

Раніше ми публікували рецепт традиційної паски від кулінарки Валентини Кущ. А також розповідали, в чому головний секрет пасок на олександрійському тісті.

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