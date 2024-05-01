«Не думав, що може бути таке»: популярний актор про своє військове навчання

Нещодавно популярний актор Юрій Феліпенко, зірка серіалів «Обіцянка Богу», «Колір пристрасті», «Повернення Мухтара», доєднався до батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр (БпАК — безпілотний авіаційний комплекс — Авт.). Це підрозділ добровольців, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення.

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В коментарі для сайту 1+1 актор розповів про рішення стати на захист країни та як проходять його навчання. Юрій зазначив що, зараз він проходить курс молодого бійця та отримує базові армійські ази.

«Знаходячись тут, я вже відчуваю, що я необхідний, — зізнався актор. — Я небагато знаю в армійській темі, але залюбки вчусь. Я дійсно отримую задоволення. І величезна мотивація для мене особисто — це піклування батальйону про нас. Я не думав, що може бути таке у війську. Зараз я ще впевненіший у своєму виборі, ніж був до цього».

Юрій розповів, що вже адаптувався до змін у своєму житті.

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«Знаєте, призвичаїтися було неважко, тому що я цей вибір зробив не за один день, — розказав Юрій. — Щодо навчання, я максимально намагаюся віддати себе сюди. Зараз зовсім не думаю про акторське. Мені це наразі нецікаво. Я хочу максимально взяти ті знання, які мені дадуть тут, а потім безпосередньо в батальйоні».

Юрій Феліпенко закликав усіх українців не здаватися і вірити в перемогу.

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«Військо — це не вирок, — сказав актор. — Це наша реальність, яку ми тягнемо всі. Все буде добре. Коли ти зустрічаєш тут таких мотивованих людей, то ти розумієш, що все недаремно».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Юрій Феліпенко розповів про зміни у особистому житті під час повномасштабного вторгнення.

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