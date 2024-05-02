У Польщі з’явиться нова регіональна мова: що про це відомо

Схоже, що незабаром Польща, яка продовжила тимчасовий захист для українських біженців, може стати багатомовною країною, оскільки Сейм схвалив законопроєкт про офіційне визнання сілезької мови як регіональної. Закон ще має бути схвалений Сенатом, і якщо це стане фактом, то Польща офіційно матиме одну державну та дві регіональні мови.

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Під час минулорічного перепису населення Польщі близько 460 000 осіб заявили, що є носіями сілезької мови і використовують її вдома для щоденного спілкування. Це спонукало новий уряд нарешті вжити заходів для того, щоб уможливити певну форму визнання цієї меншини, яка проживає в регіоні Верхня Сілезія на півдні країни, пише The Mayor.

Таке офіційне визнання дозволяє викладати регіональну мову в школах і використовувати її в місцевому управлінні в муніципалітетах, де щонайменше 20% населення заявили під час останнього перепису, що розмовляють нею.

У Польщі вже є ще одна офіційна регіональна мова — кашубська. Це мова невеликої меншини, якою розмовляють близько 87 000 осіб на узбережжі Балтійського моря поблизу Гданська. Вона має такий статус з 2005 року.

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Ситуація з сілезькою, однак, була більш складною і суперечливою, оскільки багато лінгвістів вважають, що вона є діалектом польської мови, а не окремою мовою. Сілезька мова зазнала значного впливу німецької лексикографії, хоча її граматична структура подібна до польської.

Використовуючи деякі теорії лінгвістів як аргумент, консервативні та ультраправі політичні партії в Сеймі проголосували проти законопроєкту про надання сілезькій мові офіційного статусу.

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Література сілезькою мовою видається з початку 21-го століття, і зараз існують теле- і радіоканали, які використовують цю мову у своїх програмах. Так само у Верхній Сілезії багато дорожніх та інформаційних знаків вже написані сілезькою мовою.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку журналіста Павла Казаріна про особливість російсько-української війни, яка полягає в тому, що росія відмовляється визнавати культурну дистанцію між росіянами та українцями.

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На фото у заголовку демонстрація сілезців, які вимагають прав на автономію. Фото з сайту themayor.eu

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