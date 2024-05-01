У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців, але змінили правила виплат

У Польщі, де раніше влада висловлювала побоювання щодо подальшої долі українських студентів через призупинення надання консульських послуг військовозобов'язаним, продовжили тимчасовий захист українцям до 30 вересня 2025 року.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє «Польське радіо», також закон передбачає прив'язку виплат допомоги «800+» та програми «Добрий старт» до обов'язкової шкільної освіти.

Допомогу отримуватимуть біженці, які проживають з дитиною на території Республіки Польща, у тому випадку, якщо дитина виконує, відповідно, зобов'язання з дошкільної підготовки або зобов'язання з освіти, якщо дитина не перебуває у віці, коли ці зобов'язання на неї не поширюються або були відкладені .

Раніше польський віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Каміш зазначав, що влада робить систему виплат біженцям «прозорішою». Адже було багато інформації про те, що люди отримують допомогу та одразу їдуть до України.

РЕКЛАМА

Ще одне нововведення стосується статусу українців — їм нададуть можливість змінити його з тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього потрібно актуалізувати свої дані у базі Pesel Ukr, подати заяву за місцем проживання. Також серед умов — наявність статусу UKR станом на 4 березня 2024 року, який був активним не менше ніж 365 днів.

Водночас скасують виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих, яку раніше надавали на покриття витрат на харчування, одяг, житло під час переїзду до Польщі на ранніх етапах. Змінено й правила участі у витратах на проживання та харчування у колективних центрах розміщення. Українці, які отримують допомогу на дітей «800+», оплачуватимуть своє проживання із цих коштів. Виняток — особи з інвалідністю, у тому числі з помірним ступенем, а також особи, які виховують дітей з інвалідністю, що підтверджена документально.

РЕКЛАМА

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що влада Швейцарії хоче збільшити кількість працюючих біженців. Наразі працевлаштувалися трохи менше 23 відсотків українців. Федеральна рада країни хоче, щоб до кінця року вже працювали четверо із десяти.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

118

Читайте нас у Facebook