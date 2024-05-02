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Суспільство та люди

Cубсидія на землю: хто з аграріїв має право на її отримання

21:33 3 травня 2024
Земля

З 1 травня розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Кошти у розмірі 8 тисяч гривень на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Про це йдеться у заяві Міністерства аграрної політики та продовольства, яке активно залучає американських сенаторів до стратегічних реформ в Україні. .

Відомо, що допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309.

Самі заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня 2024 року.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські аграрії не можуть або не хочуть організовано відстоювати свої права, як це роблять сільгоспвиробники країн ЄС.

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