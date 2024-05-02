Cубсидія на землю: хто з аграріїв має право на її отримання

З 1 травня розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Кошти у розмірі 8 тисяч гривень на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Про це йдеться у заяві Міністерства аграрної політики та продовольства, яке активно залучає американських сенаторів до стратегічних реформ в Україні. .

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309.

Самі заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня 2024 року.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські аграрії не можуть або не хочуть організовано відстоювати свої права, як це роблять сільгоспвиробники країн ЄС.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook