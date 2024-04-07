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Політика

Міністр Сольський активно залучає американських сенаторів до стратегічних реформ в Україні

14:39 7 квітня 2024
Микола Сольський

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський активно розширює співробітництво свого відомства із Державним департаментом, Конгресом та приватними інвесторами США.

Як повідомляють ЗМІ, Мінагрополітики разом із посольством Сполучених Штатів організувало зустріч з американськими сенаторами і конгресменами від Республіканської та Демократичної партій за участю представників громадських організацій України.

Під час заходу Микола Сольський та американські партнери обговорили співпрацю у стратегічних напрямках: постачання зброї, розмінування, логістика та необхідність реформування судочинства та податкової системи.

Окремо сторони торкнулися проблем з експортом української агропродукції, зокрема — роботи зернового коридору та блокування польськими фермерами кордону. Також обговорювали й внутрішньополітичні проблеми України.

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Крім того представники Конгресу завірили що підтримка України по всіх напрямках триватиме, а Микола Сольський подякував американським партнерам за неоціненну допомогу.

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