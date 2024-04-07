Міністр Сольський активно залучає американських сенаторів до стратегічних реформ в Україні

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський активно розширює співробітництво свого відомства із Державним департаментом, Конгресом та приватними інвесторами США.

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Як повідомляють ЗМІ, Мінагрополітики разом із посольством Сполучених Штатів організувало зустріч з американськими сенаторами і конгресменами від Республіканської та Демократичної партій за участю представників громадських організацій України.

Під час заходу Микола Сольський та американські партнери обговорили співпрацю у стратегічних напрямках: постачання зброї, розмінування, логістика та необхідність реформування судочинства та податкової системи.

Окремо сторони торкнулися проблем з експортом української агропродукції, зокрема — роботи зернового коридору та блокування польськими фермерами кордону. Також обговорювали й внутрішньополітичні проблеми України.

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Крім того представники Конгресу завірили що підтримка України по всіх напрямках триватиме, а Микола Сольський подякував американським партнерам за неоціненну допомогу.

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