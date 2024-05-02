Рятуємо капусту від слимаків та гусені без хімії: городниця з Одеси назвала 2 перевірених способи

Блогерка під ніком «Городниця з Одеси», яка називала десять найкращих днів для посадки картоплі, розповідала про те, як вона рятує капусту за допомогою двох простих та перевірених способів.

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«А шкідників на капусті в мене вже немає. І при цьому я не застосовую проти них ніякої хімії, хоча раніше мала цілий „хімічний арсенал“ проти гусені, слимаків, равликів та інших. І все це виливалося на грядки. Тільки толку особливого я не бачила», — констатує городниця.

Зараз же жінка бореться зі шкідниками способами, які їй порадив підписник з Вінницької області. Обидва робочі, тому кожний український фермер або дачник може обрати той, що йому до вподоби.

Перший спосіб: від слимаків позбавляємось холодною водою. Він підійде тим, в кого є колодязь або свердловина. Пролити капусту потрібно холодною водою зі свердловини під великим напором. Промивати слід всі листки капусти. З водою вимиваються з неї слимаки, равлики, гусінь, а також їхні яйця та лічинки. Робити це потрібно ввечері, коли сонце вже сіло. Пролити холодною водою потрібно не тільки самі рослини, а й всю грядку.

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Після кількох таких поливів всі шкідники зникають й не вертаються. Капуста стає чистою й без хімії. Такий шоковий полив потрібно робити на ділянці періодично.

Другий спосіб рятування можна використовувати не тільки на капусті, а й на інших культурах. Для цього потрібно зробити розчин з 5 столових ложок порошку гірчиці, 1 столової ложки червоного меленого перцю та 2 столових ложок кальцинованої соди.

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Спочатку в літрову банку засипати суху гірчицю й залити її гарячою водою. Перемішати, залишити на 3 дні.

Потім у відрі змішати настояну гірчицю, червоний перець, кальциновану соду й 8 літрів води. Вес добре перемішати. Таким розчином можна обробляти рослини. Через пару годин на овочах не буде ніяких шкідників. Після сильних дощів рослини можна повторно обробити таким розчином.

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