Зробіть це перед посадкою картоплі, і врожай бараболі збільшиться на 50 відсотків! (відео)

Картоплю зазвичай вирощують на кожній дачній чи садовій ділянці практично у кожному регіоні нашої країни.

Адже немає нічого смачніше за власну молоду картопельку, яку можна відварити чи підсмажити на сковорідці, вважає авторка одного з Youtube-каналів для дачників і городників.

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При цьому кожен садовод-городник намагається підвищити врожайність цієї культури.

Для цього застосовуються різні «хитрощі», і у кожного вони свої.

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«Я теж сьогодні поділюсь з вами секретиком, який дуже добре допомогає повисити урожайність картоплі. Про це спосіб мені розповів знайомий агроном з Київщини», — розповідає досвідчена дачниця.



Суть способу — в тому, що картопля замочується чи оприскується спеціальним розчином безпосередньо перед посадкою. Розчин пані городниця робить з трьох інгредієнтів, перший з яких — азофоска.

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Це комплексне добриво, до складу якого входять азот, фосфор і калій, які швидко засвоюються. Коли розчин потрапляє на коренеплоди, він швидко зміцнює бульбу. Поживні речовини проникають через шкірку, і в подальшому рослина буде краще розвиватись і менше хворіти. Знадобиться 1 столова ложка азофоски з гіркою на 10 літрів води. Туди ж варто додати 3 столові ложки препарату ефектон — це біологічно активне добриво з компостованого гною і торфу.

А ще можна перед посадкою витримати картоплю у розчині гумату калію протягом принаймні 15 хвилин перед посадкою. Якщо ж ваша картопля вже проросла, просто обризкайте її розчином гумату.

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