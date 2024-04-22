Урожай буде рясним, а картопля — дуже смачною: названо 10 найкращих днів для посадки бульби з кінця квітня

Згідно з календарем городника, місяць, що спадає, вважається вдалим часом для того, аби займатися на дачі корнеплодами, у тому числі й картоплею.

ВІДЕО ДНЯ

Авторка каналу «Городниця з Одеси» називає вдалі дні для її посадки, аби картопля дала гарний врожай та була стійкою до шкідників і хвороб,

Квітень

28, 29 та 30 квітня — місяць, що спадає, Козоріг. Козоріг вважається середнім за родючостю знаком, але дає рослинам силу росту, вони стають стійкими до несприятливих погодних умов.

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Травень

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3 та 4 травня — місяць, що спадає, знак Риби. Але цього року ці дні припадають на страсний тиждень — п'ятницю та суботу перед Великоднем. Якщо для вас це важливо, краще займатися посадкою в інші дні.

Наприклад, 7 травня — місяць, що спадає, у Тільці. Це — родючий знак, картопля має дати гарний врожай, рослини мають добре переносити перепади температур.

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26 та 27 травня — місяць, що спадає, Козоріг. Врожай має бути гарним та добре зберігатися.

30 та 31 травня — знов місяць, що спадає, у Рибах. Продуктивний та родючий знак. Втім, варто пам'ятати, що зберігатиметься картопля не довго — зважте на це.

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Червень

3 та 4 червня — знов місяць, що спадає, у Тельці.

Про те, як правильно застосовувати на городі агроволокно, аби не зашкодити рослинам, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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