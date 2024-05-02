Використовуйте песика або скотч: як легко відкрити банку з тугою кришкою (відео)
Всім господиням, які займаються консервуванням, знайома проблема з відкриттям зимою такої консервації. Адже часто гвинтові металеві кришки не піддаються зусиллям та їх важко відкрити без підручних засобів.
Втім вихід є, до того ж не один. Про перший з них, найбільш серйозний, виданню Ukr.Media розповів шеф-кухар.
За його словами, на підприємствах громадського харчування часто потрібно відкривати багато банок: каперси, оливки, корнішони, солоні гриби, вишня чи ананаси у сиропі тощо.
Для відкриття консервів у залізних банках є спеціальні відкривачки.
Але чимало консервів надходить саме у скляних банках під залізними гвинтовими кришками. Й далеко не завжди вони відкриваються на раз-два, тому що майже приварюються до скла.
Щоб відкрити таку банку, пропонувались різні варіанти:
- викрутити руками — але не завжди на кухні знайдеться чоловік з такими сильними руками,
- піддіти ножем — в цьому випадку можна зіпсувати ніж,
- полити кришку гарячою водою. Метал нагріється, розшириться та відійде від скла. Але вода може потрапити під кришку, у продукт,
- постукати.
Досвідчений кухар розповів, як одного разу довго не міг відкрити банку. Йому запропонували по ній постукати. Зробити це можна кілька разів стукнути боком кришки об стіл. А потім легким рухом руки банка відкриється.
Виявляється, що кришка «прилипає» до скла. А від удару «відлипає». Тому після стукання її можна відкрити на раз-два.
Ще кілька варіантів, як відкрити тугу кришку на банці, наводять автори у мережі. Це можна зробити за допомогою широкого скотчу, нагрівання, і все тих же різноманітних постукувань різними предметами.
Також присутній і зовсім фантастичний спосіб — за допомогою собаки. Але ефективність його не зовсім зрозуміла. Скоріш за все, це просто жарт.
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